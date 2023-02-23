Под Черниговом перекроют понтонную переправу через Десну

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черниговской области.

"Это необходимо в связи с существенным поднятием уровня воды в реке Десна и необходимостью проведения технологических работ для обеспечения проезда. Ориентировочный срок закрытия – 1 день", – говорится в сообщении.

Сегодня понтонная переправа будет работать в реверсивном режиме. Водителей призывают учесть эту информацию.

Альтернативные маршруты движения по трассе Р-69 в направлении Киева: Чернигов - Остер - Козелец - Киев; Чернигов – Вышгород – Киев.