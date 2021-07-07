Под Черкассами столкнулись два микроавтобуса, пострадали шесть человек, четверо из них - дети

Об этом сообщает КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".



"В 1:30 сегодня на дороге Черкассы - Золотоноша, у мотеля" Калина ", столкнулись два микроавтобуса Volkswagen и Mercedes. Диспетчеру экстренки сообщили о шести травмированных, среди которых было четверо детей", - говорится в сообщении.

После того, как медики оказали помощь пострадавшим на месте ДТП, их доставили в медучреждения.

В частности, двух 8-летних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией.

В больницу доставили 12-летнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом предплечья, ушибом плеча, грудной клетки и 3-летнюю девочку со ссадинами лица.

С травмами госпитализировали 19-летнюю девушку в 3-ю Черкасскую городскую больницу.

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