Под Бучей правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение
У многих жертв связаны руки и прострелены колени, все убиты выстрелом в голову
Об этом сообщил в фейсбуке начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Стало известно, что рядом с селом Мироцкое Бучанского района правоохранители обнаружили на позициях солдат РФ очередное массовое захоронение убитых оккупантами местных жителей.
Сообщается, что 7 гражданских украинцев россияне пытали, а затем убили выстрелами в голову.
По словам Небитова, у многих жертв были связаны руки и прострелены колени. В настоящее время правоохранители работают над идентификацией погибших.
"Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области! За каждую уничтоженную жизнь, за боль и страдания украинцев, за разрушение наших городов и поселков оккупанты должны ответить", - прокомментировал начальник полиции.
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