Об этом сообщил в фейсбуке начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Стало известно, что рядом с селом Мироцкое Бучанского района правоохранители обнаружили на позициях солдат РФ очередное массовое захоронение убитых оккупантами местных жителей.

Сообщается, что 7 гражданских украинцев россияне пытали, а затем убили выстрелами в голову.

По словам Небитова, у многих жертв были связаны руки и прострелены колени. В настоящее время правоохранители работают над идентификацией погибших.

"Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области! За каждую уничтоженную жизнь, за боль и страдания украинцев, за разрушение наших городов и поселков оккупанты должны ответить", - прокомментировал начальник полиции.