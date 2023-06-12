Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Известно, что за рулем авто была сотрудница правоохранительного органа.

"По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч. Военнослужащий ДФТГ перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте", - говорится в сообщении.

ДБР открыло производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины).