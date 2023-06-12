Под Броварами сотрудница правоохранительных органов насмерть сбила военного. Открыто производство
11 июня возле блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной громады
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
Известно, что за рулем авто была сотрудница правоохранительного органа.
"По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч. Военнослужащий ДФТГ перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте", - говорится в сообщении.
ДБР открыло производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
- В мае правоохранители сообщили о подозрении главе Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру. Он совершил ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец . Утверждается, что водитель был нетрезв.
- Сам судья отрицает , что употреблял алкоголь за рулем.
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