Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Несколько часов назад израильские силы зашли в северную часть Газы. Глава прессслужбы обороны Израиля подтвердил информацию, что в ограниченном масштабе началась сухопутная операция. К тому же Израиль сейчас усилил удары по тем точкам, где мы точно знаем, что там находятся террористы и ждут израильских военных. Объясню, что сектор Газа небольшой, это 360 кв.км. На севере сектора расположен самый большой город - Газа, в котором есть больница с полутора тысячами коек, а под этой больницей построен подземный город ХАМАСа, где дислоцируется их главное управление", – рассказал вицеспикер Кнессету.

По его словам, именно в этом подземном городе террористов есть склады с оружием, также не исключено, что там они держат заложников, граждан 42 стран.

"Все знали об этом подземном городе. И в конце 2008 года - в начале 2009 года была военная операция, когда израильские солдаты подошли к этой больнице, но тогда не было приказа брать штурмом этот объект, потому что было большое международное давление на действия Израиля в секторе Газа. То есть войска Израиля тогда не зашли и не зачистили эту больницу. А сегодня мы понимаем, что без зачистки города Газа и уничтожения этих террористических центров, невозможно закончить войну. Израиль наносил удары с воздуха в течение последних 21 дней, были поражены сотни-тысячи целей. Это будет непростая война на две недели, это будет планомерная работа по уничтожению очагов террора. Эта война будет вестись столько, сколько потребуется", - подчеркнул Евгений Сова.

Сова резюмировал, что цель этой войны – уничтожение военных возможностей и политического влияния ХАМАСа, чтобы он не контролировал сектор Газа.