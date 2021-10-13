Под Берлином неонациста похоронили перед надгробием еврейского ученого
Руководство кладбища близ Берлина заявило, что совершило ошибку, позволив похоронить прах отрицателя Холокоста рядом с могилой музыковеда еврейского происхождения
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на The Guardian.
48-летний неонацист Генри Хафенмаер был похоронен на кладбище Штансдорф в Бранденбурге.
На церемонии присутствовали известные правые экстремисты.
Хафенмаер был осужден за серию антисемитских писем в государственные учреждения, в которых Холокост описывался как "ложь".
Фотографии захоронения показывают, что урна Хафенмаера была похоронена на участке захоронения перед надгробием еврейского ученого Макса Фридлендера, певца и музыковеда умершего в 1934 году.
При захоронении надгробие Фридлендера было покрыто черной тканью и табличкой с именем Хафенмаера и цитатой из Иоанна 8:32: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными".
Евангельская церковь, которая управляет кладбищем, заявила, что останки Фридлендера кремировали.
Но его надгробие остался стоять, потому что он внесен в список памятников ..
Церковь признала, что неправильно оценила ситуацию и собирается переместить урну с прахом неонацист в другое место.
Офицер Берлина по антисемитизму Самуэль Зальцборн подал заявление о возбуждении дела.
"Очевидно, что правые экстремисты сознательно выбрали еврейскую могилу, чтобы нарушить вечный мир из-за захоронения отрицателя Холокоста", - сказал он.
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