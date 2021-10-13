Под Берлином неонациста похоронили перед надгробием еврейского ученого

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на The Guardian.



48-летний неонацист Генри Хафенмаер был похоронен на кладбище Штансдорф в Бранденбурге.



На церемонии присутствовали известные правые экстремисты.

Хафенмаер был осужден за серию антисемитских писем в государственные учреждения, в которых Холокост описывался как "ложь".

Фотографии захоронения показывают, что урна Хафенмаера была похоронена на участке захоронения перед надгробием еврейского ученого Макса Фридлендера, певца и музыковеда умершего в 1934 году.

При захоронении надгробие Фридлендера было покрыто черной тканью и табличкой с именем Хафенмаера и цитатой из Иоанна 8:32: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными".

Евангельская церковь, которая управляет кладбищем, заявила, что останки Фридлендера кремировали.

Но его надгробие остался стоять, потому что он внесен в список памятников ..

Церковь признала, что неправильно оценила ситуацию и собирается переместить урну с прахом неонацист в другое место.

Офицер Берлина по антисемитизму Самуэль Зальцборн подал заявление о возбуждении дела.



"Очевидно, что правые экстремисты сознательно выбрали еврейскую могилу, чтобы нарушить вечный мир из-за захоронения отрицателя Холокоста", - сказал он.