Под Бердянском оккупанты заблокировали автобусы, которые пытались эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье
Российские оккупационные войска остановили целую колонну автобусов для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье
Об этом сообщает официальный Facebook Бердянского городского совета.
"Не очень хорошие новости под вечер! Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя выехала в город Бердянск из Запорожья. Колонна была остановлена на кольце перед селом Азовское Бердянской ОТГ в трех километрах от города. Колонну не пускают в город и не дают переночевать водителям, выехавшим из Запорожье в 11-00. В связи с этим все ранее озвученные планы эвакуации остаются под вопросом", - говорится в сообщении.
- 19 марта стало известно, что российские кафиры насильственно заставляют людей выезжать из Мариуполя на территорию РФ.
- Мариупольцы, бежавшие из города на окраины в Мелекино и Мангуше, умирают от голода и нехватки воды.
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