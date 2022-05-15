Под Белогоровкой ВСУ уничтожили 85% личного состава оккупантов, - боец ТрО Лисичанская
Боец ТрО Лисичанска Сергей Шакун рассказал, что под Белогоровкой Вооруженные силы Украины ликвидировали 85% личного состава российских оккупантов
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Луганщине одна из самых горячих точек в Украине. Российские захватчики планировали наступление из Рубежного на Северодонецк и из Попасной на Врубовку. Эти планы оккупантов мы смогли немного изменить. Пока не могу оглашать информацию, но думаю скоро будут официальные сообщения по этому направлению", – рассказал Шакун.
Шакун добавил, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Луганской области.
"Россияне продолжают обстрелы наших населенных пунктов. Свет и связь во многих городах отсутствуют. Однако, наши войска продолжают выбивать оккупантов с нашей земли. Техника подходит и мы благодарим наших западных партнеров за это. Под Белогоровкой ВСУ очень хорошо отработали по россиянам. По тем данным, которые мы имеем, в частности, перехваченные разговоры захватчиков, из личного состава там остались 10-15% оккупантов", - добавил Шакун.
- 11 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Сиверский Донец.
- 13 мая силы обороны Украины отвергли российские войска после 8 дней неудачных попыток оккупантов форсировать реку Сиверский Донец
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное