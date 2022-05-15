Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Луганщине одна из самых горячих точек в Украине. Российские захватчики планировали наступление из Рубежного на Северодонецк и из Попасной на Врубовку. Эти планы оккупантов мы смогли немного изменить. Пока не могу оглашать информацию, но думаю скоро будут официальные сообщения по этому направлению", – рассказал Шакун.

Шакун добавил, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Луганской области.

"Россияне продолжают обстрелы наших населенных пунктов. Свет и связь во многих городах отсутствуют. Однако, наши войска продолжают выбивать оккупантов с нашей земли. Техника подходит и мы благодарим наших западных партнеров за это. Под Белогоровкой ВСУ очень хорошо отработали по россиянам. По тем данным, которые мы имеем, в частности, перехваченные разговоры захватчиков, из личного состава там остались 10-15% оккупантов", - добавил Шакун.

11 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Сиверский Донец.

13 мая силы обороны Украины отвергли российские войска после 8 дней неудачных попыток оккупантов форсировать реку Сиверский Донец

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