Под Белгородом перевернулся КамАЗ с российскими мобилизованными
Возле российского Белгорода 27 января перевернулся КамАЗ, в котором ехали мобилизованные, шестеро военных получили травмы
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
По информации СМИ, грузовик с мобилизованными съехал с дороги и перевернулся утром 27 января. Инцидент произошел в Белгородской области на трассе у границы с Украиной.
Как сообщают в телеграмм-каналах, в КамАЗе находились несколько военнослужащих. Пострадали в ДТП шесть мобилизованных из Тверской области, Подмосковья и Кабардино-Балкарии.
Всех шестерых с тяжелыми травмами доставили в военный госпиталь Белгорода.
По предварительной информации, причиной ДТП могли стать погодные условия: температура воздуха в районе составляла ночью минус 8-13 градусов, днем от минус 4 до 1 градуса тепла.
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