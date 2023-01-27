Под Белгородом перевернулся КамАЗ с российскими мобилизованными

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По информации СМИ, грузовик с мобилизованными съехал с дороги и перевернулся утром 27 января. Инцидент произошел в Белгородской области на трассе у границы с Украиной.

Как сообщают в телеграмм-каналах, в КамАЗе находились несколько военнослужащих. Пострадали в ДТП шесть мобилизованных из Тверской области, Подмосковья и Кабардино-Балкарии.

Всех шестерых с тяжелыми травмами доставили в военный госпиталь Белгорода.

По предварительной информации, причиной ДТП могли стать погодные условия: температура воздуха в районе составляла ночью минус 8-13 градусов, днем от минус 4 до 1 градуса тепла.

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