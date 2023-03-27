Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Под Бахмутом в составе ЧВК Вагнера погиб сын пророссийского активиста Тюнина из Севастополя

Под Бахмутом в составе ЧВК Вагнера погиб сын пророссийского активиста Тюнина из Севастополя

27 мартa, 2023 понедельник
14:23
война с Россией

42-летний наемник Частной военной компании Вагнера Андрей Тюнин, с позывным Камчаткой, погиб в боях под Бахмутом Донецкой области

Об этом сообщает севастопольское пророссийское издание со ссылкой на брата погибшего Александра Тюнина.

Сообщается, что Андрей Тюнин погиб под Бахмутом неделю назад, он был "командиром разведки".

Отец Андрея Тюнина, глава "общественной организации Российская община "Соболь" Владимир Тюнин, говорит, что его младший сын добровольно заключил 6-месячный контракт с НДК Вагнер, однако по истечении срока продлил службу на три месяца. Родственники ждут тело, чтобы похоронить в временно оккупированном Севастополе.

  • Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил , что ситуация вокруг Бахмута на Донетчине остается сложной, штурмовые отряды ПИК Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону ВСУ.
  • По данным аналитиков ISW, основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин стремится создать инфоприводы, чтобы оправдать несостоятельность наемников полностью окружить Бахмут.
  • 20 января издание Politico выяснило, что НДК Вагнера расширяет свои горнодобывающие проекты в Центральноафриканской Республике, на которых зарабатывает миллионы долларов.
  • Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин может уменьшить присутствие своих наемников в войне против Украины и сосредоточиться на деятельности в Африке, пишут в Bloomberg .
  • 24 марта украинские пограничники отбили три атаки вагнеровцев в Бахмуте.
  • Российский диктатор Владимир Путин помиловал 5 тыс. заключенных, у которых свершились контракты с ПИК Вагнера.
  • 26 марта военнослужащие Украины ликвидировали командира РФ Дмитрия Лисицкого, руководившего атаками наших бойцов, окруженных в Иловайске.
Крым
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
Вагнергейт
Читайте также:
Олександр Усик
26 мартa, 2023 воскресенье
"Не собирался драться": Усик впервые прокомментировал провал переговоров с Фьюри
Очільник МОН Оксен Лісовий
26 мартa, 2023 воскресенье
Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
Тімоті Снайдер
26 мартa, 2023 воскресенье
Есть опасность, что Запад дает деньги на восстановление Украины одному человеку, - историк Тимоти Снайдер
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.95
    Покупка 37.95
    Продажа 38.73
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
27 мартa
16:03
В шести областях завершают отопительный сезон
16:01
OPINION
Константин Москалец
Кто видел пуделя Жульку
15:59
Зеленский посетил позиции ВСУ на Запорожском направлении
15:57
Эксклюзив
В Мариуполе происходит перераспределение сфер влияния между коллаборантами, - депутат горсовета Забавин
15:39
Эксклюзив
Москва. Кремль
Россия может стать неконтролируемым распространителем ядерного оружия в мире, – военный эксперт Коваленко
15:37
сталин
В России один из городов хотят переименовать в Сталинград
15:29
Эксклюзив
Уничтожаем враждебное ДРГ на улицах Бахмута, - боец ВСУ Волощенко (Стоун)
15:17
Эксклюзив
Под Авдеевкой враг взял оперативную паузу, тишина настораживает, - боец "Легиона Свободы" Морозов
15:07
Германия запускает Платформу по восстановлению Украины
15:06
Ferrexpo уплатила 6,3 млрд грн налогов в 2022 году
14:58
В Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии, – ПРООН
14:38
В Молдове начались военные учения с участием США, Великобритании и Румынии
14:28
Россияне обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины из минометов и ствольной артиллерии
14:06
В Германии аэропорты и железнодорожные станции приостановили работу из-за массовых стачек
14:04
Эксклюзив
Павел Климкин
Запад должен создать новую стратегию ядерного сдерживания РФ и Украина должна стать ее частью, - Климкин
14:01
OPINION
НАТО нужна новая концепция сдерживания РФ
13:58
Глава Минокружения заявил о необходимости избавиться от мусорных полигонов в Украине
13:57
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что давление Запада не повлияет на решение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
13:53
Во временно оккупированном Россией Крыму растут проукраинские настроения, - Минреинтеграции
13:30
Укрэнерго: перевод на летнее время существенно не влияет на работу энергетической системы
13:30
Обновлено
Основатель Alibaba Джек Ма после года отсутствия появился в Китае
13:29
Эксклюзив
На Западе уже готовятся к мнению о развале России, - международный обозреватель Брайлян
13:29
Обновлено
Россияне обстреляли Славянск на Донетчине: есть погибшие и раненые
13:19
В МИД Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси
13:05
МИД призвал ООН воздержаться от "несбалансированных политических оценок" по УПЦ МП
13:04
ветер
Дожди, снег и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 28 марта от Наталки Диденко
13:02
Крупнейший аэропорт в Израиле приостановил работу из-за массовых протестов в стране
12:59
"Хочу стереть все воспоминания": Футболист сборной Украины Зинченко рассказал, что думает о российском этапе своей карьеры
12:53
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ
12:51
Россия удерживает в Черном море семь кораблей, среди них один ракетоноситель
12:42
Авдеевку закрывают для волонтеров и журналистов
12:39
Давид Арахамия
Арахамия допустил вероятность проведения дополнительной мобилизации из-за угроз со стороны Беларуси
12:34
СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"
12:33
"Нельзя сдаваться перед ядерным террором", - глава МИД Эстонии о стратегии Запада
12:31
Эксклюзив
Лукашенко и Путин должны знать, что Украина будет уничтожать тактическое ядерное оружие в Беларуси, - экс-глава СБУ Наливайченко
12:13
"Я работаю в Польше" - вышло пособие для украинцев в Польше
12:10
Эксклюзив
"Вышли на поле обреченными": Маркевич разнес сборную Украины за отсутствие характера в матче с Англией
12:09
Вживую
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Изнасилование в Закарпатье - тест на верховенство права
11:52
В четырех провинциях Турции впервые после землетрясений открылись школы
11:36
Польша заявила, что не будет передавать Украине все свои МиГ-29
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV