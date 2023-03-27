Об этом сообщает севастопольское пророссийское издание со ссылкой на брата погибшего Александра Тюнина.

Сообщается, что Андрей Тюнин погиб под Бахмутом неделю назад, он был "командиром разведки".

Отец Андрея Тюнина, глава "общественной организации Российская община "Соболь" Владимир Тюнин, говорит, что его младший сын добровольно заключил 6-месячный контракт с НДК Вагнер, однако по истечении срока продлил службу на три месяца. Родственники ждут тело, чтобы похоронить в временно оккупированном Севастополе.