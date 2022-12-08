Об этом рассказал боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Владимир Назаренко в эфире Епресо.

По его словам, на Бахмутском направлении РФ каждый день пытается штурмовать каждую позицию. Враг не имеет тотального преимущества в артиллерии и с помощью техники огневого вала стремится уничтожить Бахмут, деревни и посадки.

"На данный момент соотношение в артиллерии – 1:5, 1:8, не так, как когда-то было 1:20, что их преимущество было в одни ворота. Сейчас они хотят компенсировать это большим количеством живой силы, которую они отправляют", - подчеркнул Владимир Назаренко.

Боец "Легиона Свободы" отметил, что россияне преимущественно отправляют бандитов, вагнеровцев, выпущенных из тюрьмы, но украинские военные их уничтожают

7 декабря офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко отметил, что на Бахмутское направление РФ бросила все боеспособные части и несет там большие потери.

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