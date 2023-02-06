Под Бахмутом россияне штурмовали позиции на 7 километрах фронта, ни одна не была сдана, - боец батальона "Свобода" Кривущенко
Российские оккупанты сменили тактику штурмов под Бахмутом, но после такого боя украинские военные не сдали ни одной позиции
Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель командира роты батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Кривущенко.
"Ситуация стабильно напряженная, которые и все 8 месяцев, которые враг пытается взять Бахмут. Все отлично понимают, что у него ничего не получается. Он подошел очень близко к одной из трасс", - отметил он.
По словам Кривущенко, бои ведутся там очень активные.
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"Россияне сменили тактику – впервые враг на протяженности фронта 7 км одновременно совершал штурмовые действия, между военнослужащими врага дистанция была 20-30 метров. Это все было при поддержке тяжелой артиллерии. Активная фаза штурма длилась час и еще до трех часов уход войск. Ни одна позиция не была сдана ВСУ. Это была маленькая победа наша", - подытожил военный.
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