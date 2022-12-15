Об этом рассказал военный "Легиону Свободы" Нацгвардии Петр Кузик в эфире Эспрессо.

По словам нацгардейца, на Бахмутском направлении вражеские штурмы не прекращаются. У русских есть военные, которые штурмуют украинские позиции днем и тех, кто делает это только ночью.

"Перед собой водят зэков, малообученных мобилизованных. Даже появились случаи, когда водят наших пленных во избежание уничтожения и огня с нашей стороны", - подчеркнул он.

15 ноября ООН сообщила о систематических пытках россиянами украинских военнопленных. В частности, украинцы подвергались нападениям собак, пыткам током, сексуальному насилию.

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