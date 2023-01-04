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Эксклюзив

Под Бахмутом россияне атакуют наши позиции, переступая трупы собственных военных, - военнослужащий ВСУ Швайка

4 января, 2023 среда
09:47
война с Россией

Военнослужащий ВСУ Игорь Швайко рассказал, что россияне не считаются с собственными потерями и продолжают штурмовать украинские позиции у Бахмута

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"По нашим личным наблюдениям у Бахмута враг активность врага не прекращается. Это происходит в последние несколько недель. Они лезут на наши позиции как тараканы", - рассказал Швайка.

Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что россияне продолжают атаковать позиции украинской армии под Бахмутом, несмотря на колоссальные потери.

"Учитывая погодные условия и количество мобилизованных россиян, которых доставили на линию фронта, они будут продолжать лезть на наши позиции. И многие гражданские не могут в это поверить, но они реально идут на штурм наших позиций по трупам своих же военных. Россияне не забирают трупы своих военных. Если уж так цинично сказать, то скоро они будут иметь укрепления из тел погибших россиян", - добавил он.

  • В понедельник, 2 января 2023 года, пограничники приняли два тяжелых боя в окрестностях Бахмута и в самом городе. Группа из трех десятков российских оккупантов попыталась штурмовать украинский опорный пункт. Штурм удалось отразить. По предварительным данным, уничтожены 7 и ранены 9 россиян. Украинские пограничники потери не понесли.
  • На утро 3 января в Генштабе отметили , что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также минувшие сутки на этом направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледарь, Бахмут и др.
  • Российские силы снизили активность на территории Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление. В ближайшее время оккупантам не удастся захватить Бахмут.

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Украина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
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