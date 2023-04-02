Прогнозы развития боевых действий

Итак, мы подробно узнали о ситуации вокруг Бахмута – одной из самых горячих точек боевых действий. Сейчас много прогнозов о том, как дальше будет действовать противник. Он истощается, о чем идет речь в выводах ISW. Далее РФ должна переформатировать оборону и наступательную политику.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, что очень мощным сигналом является заявление Марка Милли, что в этом году Украина вряд ли достигнет полной деоккупации. Оно синхронизировано с его месседжем о желании найти альтернативу для ATACMS. Продолжается филигранное управление войной со стороны Запада во главе с США. Марк Милли подтверждает это и знает, что до конца года мы не получим оружия, которое дало бы истощить окончательно логистику РФ, а это нам необходимо на дальности от 300 км. Россияне под Бахмутом, Угледаром, Авдеевкой и т.д. истощаются - на участках, где боевые действия наиболее критичны. Генерал Муженко уверен, что ключевой центр боевых действий перенесется на лето, потому что россияне серьезно измотаны, а украинские военные еще не получили оружия для уверенного истощения вражеской логистики. Российские личный состав и подержанную технику утилизируют на линии столкновения. Мы сдержаннее и сначала считали, что критические моменты будут в конце апреля, но сейчас они сдвигаются существенно. Может быть, дальше, чем на май. В этом контексте все стороны приходят к правильным выводам, но исходные данные изменяются. Мы ими оперируем как тем, что уже произошло. Украина получила оружие или получит 160 Leopard. В то же время Милли знает, что нам дадут или нет до конца года. Он понимает, что с имеющимся оружием умные и легендарные генералы во главе украинского войска не решатся на слишком рискованные штурмы, а будут пытаться выбить дух из россиян и потом, как на Херсонщине, взять его теплым в руки.

Способы самостоятельно нарастить оборонный потенциал

Без этого наша победа очень шатка, ведь полную деоккупацию тормозят, несмотря на мощные шаги, такие как ордер на арест Путина, подготовка трибунала в Гааге, производство большого количества оружия, боеприпасов. Боятся непредсказуемых ситуаций в РФ. По выводам МВФ, положительный сценарий – конец войны в середине 2024 года с дефицитом $115 млрд финансирования. Негативный - в 2025 году завершение войны с дефицитом $240 млрд. В таких условиях нужно готовиться к долгому противостоянию, срочно запускать ракетную, дроновую, боеприпасную программы. Сейчас Укроборонпром превращается в АО, но только 27 предприятий корпоратизированы. В отчете Укроборонпром предоставляет возможности для сотрудничества, создания предприятий с 19 странами мира, в том числе Великобританией, США. В то же время, нужно срочно вывести из Укроборонпрома ракетную, авиационную отрасль, ремонтные предприятия и подчинитьих Минобороны, чтобы они организовали сервис и ремонт западного оружия, а не делать это на базе Укроборонсервиса. Очень положительный шаг правительства - запуск дроновой программы, опередив Минобороны и предоставив 25% прибыли предпринимателям. Сейчас количество предложений возросло до 76 типов дронов. Конечно, оно будет уменьшаться. В 2014 году из 36 производителей осталось пять. Это нормально. Главное, всплеск. Нужно оживить работу внутри страны. Что можем, делаем сами. Если не можем, делаем сообща или изымаем без возвращения технологии, как когда-то делал Израиль для собственного подъема. Это нужно, потому что нам будут помогать все меньше и меньше, потому что сильная обороноспособная Украина будет беспокоить и партнеров.

Поставка польских Rosomak в Украину

Олег Катков отметил, что Украина договорилась с Польшей о поставках БТР Rosomak. На Западе БМП и БТР отличаются, прежде всего, оружием. Если Rosomak будет идти с классическим модулем, пушкой 30 мм, тогда это колесная БМП. Речь идет о полноценной защите, ведь Rosomak – лицензионная версия украинской боевой платформы. Можно также установить пулеметный боевой модуль. Тогда это будет БТР. Rosomak – также платформа для самоходного миномета калибра 120 мм "Рак" и один из главных активов механизированных бригад. Речь идет о достаточно мощной машине, закупку которой профинансируют источники ЕС. Будут предоставлять новые машины, поэтому речь не идет о том, что максимум через две-три недели они будут на передовой. Контракт будет больше и максимально адаптирован под ВСУ. Боевой модуль в Польше вооружен израильской противотанковой ракетой Spike. Израиль не дает реэкспортировать свое оружие, поэтому возникнет вопрос замены на "Стугну-П" или другие ПТРК.

Новый пакет помощи от США

Речь идет о $2,6 млрд, но главный вопрос - распределение средств по программам, ведь существуют USAID, когда оружие заказывают от производителей и это долго, и президентское изъятие, когда его забирают у армии США и дают Украине. По информации Reuters, сразу $2 млрд дадут по программе USAID. В общем, в пакет должны войти радары для обнаружения воздушных целей, ПТРК, скорее всего, Javelin, боеприпасы, в том числе танковые, которые могут подпадать под президентское изъятие. Под боеприпасами для танков, скорее всего, подразумевают боеприпасы 120 мм для Leopard-2, потому что там та же пушка, что и у ABRAMS. Тогда, возможно, и от США Украина получит снаряды с обедненным ураном, которые являются основными в американской армии. Мы получим на следующей неделе точный список, но пока кажется, что это будет пакет под USAID.

Варианты замены ATACMS

По словам военного эксперта, главного редактора Defence Express Олега Каткова, ракеты ATACMS могут быть компенсированы крылатыми ракетами воздушного базирования, которые являются лучшими: Storm Shadow, Stals с дальностью до 560 км. Ракеты воздушного базирования надежнее наземных, ведь один истребитель может за день отработать на разных направлениях. Вторым вариантом является БПЛА – и новые, и нереализованные. Storm Shadow – серийное изделие и находится в эксплуатации НАТО, а дроны-камикадзе – новая разработка, и мы упираемся в технологический цикл их изготовления.