Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Военное командование Украины часто употребляет термин контрнаступление. Контрнаступление - это специфический вид боевых действий, который заключается в том, что противника нужно сначала измотать на конкретном участке фронта. Нужно сначала истощить врага, прежде чем наши войска пойдут в наступление и отбросят оккупантов на большое расстояние, как можно дальше от обороны ВСУ", - объяснил Киричевский.

По словам эксперта, именно сейчас и происходит изматывание противника под Бахмутом.

"Силы обороны Украины сейчас имеют такую задачу - истощить россиян под Бахмутом и притормозить их. Уничтожить максимальное количество оккупантов, и дальше идти вперед", - добавил Киричевский.

У Бахмута россияне сконцентрировали наиболее боеспособные части вагнеровцев, артиллерии и другой техники, ВСУ также подвели две дополнительные бригады.

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