Под Бахмутом происходит изматывание противника, - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что под Бахмутом ВСУ истощают и уничтожают врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Военное командование Украины часто употребляет термин контрнаступление. Контрнаступление - это специфический вид боевых действий, который заключается в том, что противника нужно сначала измотать на конкретном участке фронта. Нужно сначала истощить врага, прежде чем наши войска пойдут в наступление и отбросят оккупантов на большое расстояние, как можно дальше от обороны ВСУ", - объяснил Киричевский.
По словам эксперта, именно сейчас и происходит изматывание противника под Бахмутом.
"Силы обороны Украины сейчас имеют такую задачу - истощить россиян под Бахмутом и притормозить их. Уничтожить максимальное количество оккупантов, и дальше идти вперед", - добавил Киричевский.
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