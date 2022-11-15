Под Бахмутом при эвакуации раненых бойцов ВСУ погиб канадский доброволец, - СМИ
В Украине погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд, воевавший с российскими захватчиками с июня
Об этом пишет CBC News.
Отмечается, что Хильдебранд погиб на прошлой неделе при эвакуации раненых бойцов вблизи Бахмута. Детали операции пока неизвестны, но вместе с канадцем погибли девять из 12 членов его интернационального подразделения.
CBC News отмечает, что 33-летний Хильдебранд был фермером в провинции Саскачеван. У него не было никаких родственников или других связей с Украиной, однако, отслужив ранее два срока в Афганистане в составе канадского контингента, хотел помочь украинцам. В Украину из Канады он отправился 11 июня.
Премьер-министр Саскачевану Скотт Моэ назвал Хильдебранда настоящим героем.
"Мы должны убедиться, что его смерть не напрасна. Канада должна сделать возможное, чтобы Украина победила РФ и стала вновь свободным, независимым и успешным государством", - сказал Моэ.
Сейчас продолжаются переговоры, чтобы доставить прах Хильдебранда в Канаду, где он будет рассеян вблизи фермы, согласно его собственному желанию.
- Напомним, 5 ноября стало известно, что во время боевых действий в Украине погиб американский добровольец Скайлер Грегг, а 8 ноября – гражданин США Тимоти Гриффин.
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