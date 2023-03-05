Под Бахмутом погибла 29-летняя медик Яна Рихлицкая
Под Бахмутом, во время эвакуации военных, погибла 29-летняя медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна ("Яра") Рыхлицкая
Об этом сообщила волонтер Таня Власюк.
Рыхлицкая работала медиком в стабилизационном пункте Бахмута, а также активно занималась волонтерской деятельностью.
"Когда Украина победит, знайте, что половину работы сделала она. Так и есть. Не знаю подразделения, которое не было бы ей благодарно", - пишет другая подруга погибшей, Татьяна Зенарт.
Она рассказала, что медицинская эвакуационная машина, в которой была Рыхлицкая, попала под обстрел.
"Стабилизационный пункт, это место, где раненых вытащив из поля боя перевязывают и готовят к длинной дороге к медикам. Чтобы дожили. Поток раненых, который был на Бахмуте я даже постичь не могу. Но когда я спросила "как они", она отписалась "пока весело, целы". За несколько часов до того, как их медицинская эвакуационная машина попала под обстрел", - говорится в сообщении.
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