Об этом сообщила волонтер Таня Власюк.

Рыхлицкая работала медиком в стабилизационном пункте Бахмута, а также активно занималась волонтерской деятельностью.

"Когда Украина победит, знайте, что половину работы сделала она. Так и есть. Не знаю подразделения, которое не было бы ей благодарно", - пишет другая подруга погибшей, Татьяна Зенарт.

Она рассказала, что медицинская эвакуационная машина, в которой была Рыхлицкая, попала под обстрел.

"Стабилизационный пункт, это место, где раненых вытащив из поля боя перевязывают и готовят к длинной дороге к медикам. Чтобы дожили. Поток раненых, который был на Бахмуте я даже постичь не могу. Но когда я спросила "как они", она отписалась "пока весело, целы". За несколько часов до того, как их медицинская эвакуационная машина попала под обстрел", - говорится в сообщении.