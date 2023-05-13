Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Бойцу было всего 42 года - он погиб во время выполнения задания под Бахмутом Донецкой области. После полномасштабного вторжения врага Александр с первых дней встал на защиту Украины.

Сначала он защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, а затем в статусе военнослужащего Вооруженных Сил Украины выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах.

Александр в течение 18 лет, с 1997 по 2015 гг., выступал за украинские, румынский и болгарский клубы. Три года он посвятил "Соколу": в 1998-1999 и 2003 гг. провел за клуб 36 матчей, в которых отличился 13 голами и 14 ассистами.

Хмель был чемпионом Украины 2007 г. в составе АТЕКа, выигрывал серебряные и дважды - бронзовые награды национального чемпионата.