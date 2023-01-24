Под Бахмутом погиб участник юношеских Олимпийских игр Дмитрий Шарпар

Об этом сообщает Skate Ukraine в Facebook.

Отмечается, что Дмитрий Шарпар погиб в возрасте 25 лет под Бахмутом.

Он выступал в паре с Анастасией Побиженко, с которой в 2016 году в норвежском Лиллехаммере занял десятое место в парном катании на юношеских Олимпийских играх. Также они были серебряными призерами чемпионата Украины.

После завершения спортивной карьеры Дмитрий Шарпар выступал в цирковом шоу на льду "Гранд".

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