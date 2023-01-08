Под Бахмутом погиб стронгмен Андрей Дмитриев
Защищая Украину под Бахмутом погиб стронгмен Андрей Дмитриев
Об этом сообщает Федерация стронгмена Украины.
Андрей Дмитриев был многократным призером чемпионатов Украины, мастером спорта по стронгмену и главой Сумского округа ФСУ.
"Наша стронгменовская семья понесла невосполнимую утрату. Мы будем тебя помнить, друг! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными… Спасибо тебе. Почивай с миром Ангеле. Слава Герою", - пишут в ФСУ.
Андрей Дмитриев погиб в боях под Бахмутом.
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