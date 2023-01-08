Под Бахмутом погиб стронгмен Андрей Дмитриев

Об этом сообщает Федерация стронгмена Украины.

Андрей Дмитриев был многократным призером чемпионатов Украины, мастером спорта по стронгмену и главой Сумского округа ФСУ.

"Наша стронгменовская семья понесла невосполнимую утрату. Мы будем тебя помнить, друг! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными… Спасибо тебе. Почивай с миром Ангеле. Слава Герою", - пишут в ФСУ.

Андрей Дмитриев погиб в боях под Бахмутом.

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