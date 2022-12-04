Под Бахмутом 5 грузинских добровольцев отдали жизнь за Украину

Об этом сегодня, 4 декабря 2022 года, информировало посольство Украины в Грузии в фейсбуке.

"Грузинские добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия погибли 3 декабря в борьбе с российскими оккупантами под Бахмутом. Вечная память и слава Героям!" - говорится на странице посольства.

В субботу, 3 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования близким добровольцев:

"В эти трудные минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине", – написала Зурабишвили в фейсбуке .

По данным издания "Европейская правда", погибшие служили в 57-й бригаде с марта 2022 года, прибыв из Грузии в Украину. Журналисты цитируют добровольца Ромео Парулаву, который сообщил о гибели побратимов в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари".

"Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Продолжается борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших", - сказал Парулава.

Напомним, 8 ноября появилось сообщение , что гражданин США Тимоти Гриффин погиб во время боевых действий в Украине. Он был добровольцем Интернационального батальона. Это уже шестой американец, погибший в Украине после полномасштабного российского вторжения в феврале.

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