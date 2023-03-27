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Под Авдеевкой враг взял оперативную паузу, тишина настораживает, - боец "Легиона Свободы" Морозов

27 мартa, 2023 понедельник
15:17
война с Россией

Максим Морозов, боец "Легиона Свободы" из Авдеевского направления, считает, что противник переформатирует свои силы для возможного наступления или обороны

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Я бы сказал, что под Авдеевкой сейчас происходит определенная оперативная пауза. По моему мнению, враг переформатирует свои силы для возможного наступления или обороны. Противник несет значительные потери, несмотря на прекрасную логистику возле Донецка, откуда россияне могут быстро подбрасывать сюда и живую силу, и технику" "Враг взял оперативную паузу. Мы настолько привыкли здесь к массовым и постоянным обстрелам, что этот день, относительной тишины, нас очень настораживает. Мы ждем действий врага, которые могут быть как наступательного, так и оборонительного характера", - отметил боец "Легиона". Свободы".

Максим Морозов предположил возможный вариант того, что противник выдохся на Авдеевском направлении, поэтому россиянам сейчас нужно перейти в оборону или взять оперативную паузу, чтобы дождаться сил подкрепления и техники.

"Некоторое время у нас была тишина, а для Авдеевки несколько часов тишины – это очень долго. Я считаю, что здесь может быть только два варианта, или враг переходит к обороне, или он готовится с новыми силами к наступлению с севера или юга Авдеевки" , – сказал Морозов.

  • 22 марта стало известно, что россияне обстреливают дорогу из Авдеевки, которую мирные жители используют для эвакуации из прифронтового города. Несмотря на это, за последние три недели из города удалось вывезти 180 человек.
  • Утром в субботу, 25 марта, российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке Донецкой области. Одна попала в промышленную зону, вторая – в центральную часть города, где многоэтажные дома.
  • 26 марта российские войска выпустили по городу Авдеевка Донецкой области две ракеты. В результате обстрела повреждены две многоэтажки.
  • 27 марта глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш проинформировал, что Авдеевку закрывают для волонтеров и журналистов
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