Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Я бы сказал, что под Авдеевкой сейчас происходит определенная оперативная пауза. По моему мнению, враг переформатирует свои силы для возможного наступления или обороны. Противник несет значительные потери, несмотря на прекрасную логистику возле Донецка, откуда россияне могут быстро подбрасывать сюда и живую силу, и технику" "Враг взял оперативную паузу. Мы настолько привыкли здесь к массовым и постоянным обстрелам, что этот день, относительной тишины, нас очень настораживает. Мы ждем действий врага, которые могут быть как наступательного, так и оборонительного характера", - отметил боец "Легиона". Свободы".

Максим Морозов предположил возможный вариант того, что противник выдохся на Авдеевском направлении, поэтому россиянам сейчас нужно перейти в оборону или взять оперативную паузу, чтобы дождаться сил подкрепления и техники.

"Некоторое время у нас была тишина, а для Авдеевки несколько часов тишины – это очень долго. Я считаю, что здесь может быть только два варианта, или враг переходит к обороне, или он готовится с новыми силами к наступлению с севера или юга Авдеевки" , – сказал Морозов.