Под артобстрел РФ на Херсонщине попала тракторная бригада: один аграрий погиб, другой травмирован
Российские террористы в пятницу, 1 сентября, обстреляли громаду на Херсонщине: под вражеский огонь попала тракторная бригада, в результате чего один аграрий погиб, другой - получил травмы
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что российская армия ударила по поселку в Белозерской громаде Херсонской области около 19:00, предварительно из артиллерии.
"Под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора. Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате удара РФ был поврежден автотранспорт и спецтехника.
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