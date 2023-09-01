Под артобстрел РФ на Херсонщине попала тракторная бригада: один аграрий погиб, другой травмирован

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что российская армия ударила по поселку в Белозерской громаде Херсонской области около 19:00, предварительно из артиллерии.

"Под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора. Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате удара РФ был поврежден автотранспорт и спецтехника.