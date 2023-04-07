Под артиллерийский обстрел в Херсонской области попала бригада скорой помощи: есть раненые

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Под обстрел в Бериславе попала бригада скорой помощи.

"Медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме. Автомобиль "скорой" затронули обломки российских снарядов - двое фельдшеров получили ранения. На место происшествия выехали экстренные службы", - пишет ОВА.

В Бериславской РА добавили, что оккупанты атаковали центр города Берислава – повредив жилые дома и здание универмага.