Под артиллерийский обстрел в Херсонской области попала бригада скорой помощи: есть раненые
В пятницу, 7 апреля, российская артиллерия обстреляла Берислав в Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Под обстрел в Бериславе попала бригада скорой помощи.
"Медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме. Автомобиль "скорой" затронули обломки российских снарядов - двое фельдшеров получили ранения. На место происшествия выехали экстренные службы", - пишет ОВА.
В Бериславской РА добавили, что оккупанты атаковали центр города Берислава – повредив жилые дома и здание универмага.
- Утром 7 апреля российская оккупационная армия была обстреляна из артиллерии Станислав Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали женщина и двое детей.
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