Почувствовать трагедию: в центре Вашингтона открыли выставку "Голодомор глазами украинских художников"

Об этом сообщает Украинформ.

Выставку организовали Украинский дом и Американо-Украинский деловой совет (USUBC) при поддержке посольства Украины в США.

На ней представлены картины, гравюры, плакаты и другие произведения художников, очевидцев Голодомора.



В общей сложности экспозиция насчитывает около 70 художественных произведений.



"Очень и очень важно наглядно рассказывать об этой трагедии, этой катастрофе, поскольку изображения стоят больше тысячи слов", - сказал владелец коллекции художественных произведений и соорганизатор выставки, президент Американско-Украинского делового совета Морган Уильямс.



Он добавил, что часть картин представили в Киеве в 2000 году, но тогда инициативу поддержало небольшое количество людей. Однако с тех пор произошло много изменений и о Голодоморе узнают больше людей.



Директор Украинского дома в Вашингтоне Марианна Фалкова отметила, что на событие пригласили дипломатов, активистов и журналистов.



"С нашей стороны интерес состоит в том, чтобы показать американцам, как это действительно происходило, чтобы они тоже почувствовали эту трагедию. Кроме представленных изображений, мы также пытались воспроизвести быт украинских поселений тех лет, чтобы можно было ощутить эту атмосферу", - пояснила Марианна. Фалкова.



Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала выставку одним из способов донесения правды о том, что Голодомор был вызван целенаправленной политикой Кремля.



"Для нас память о Голодоморе важна не только как дань тем, кто погиб и был убит коммунистическим режимом, но и потому, что, к сожалению, безнаказанное преступление всегда возвращается", - сказала Маркарова.



Посол отметила необходимость привлечения к ответственности советского режима, особенно ввиду того, что его последователи сейчас воюют против Украины.



Выставка "Голодомор глазами украинских художников" продлится в Вашингтоне до 3 декабря.



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