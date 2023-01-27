"Почтовый терроризм" в Испании: судья заявил, что подозреваемый хотел остановить поддержку Украины

Об этом заявил в пятницу следственный судья, пишет издание Reuters.

Стало известно, что Помпейо Гонсалес Паскуаль находится под официальным следствием по двум возможным обвинениям в терроризме по отягчающим обстоятельствам и четырём обвинениям в терроризме, заявил судья во время первого судебного заседания.

Мужчину решили содержать под стражей до предъявления официальных обвинений и последующих слушаний.

По словам судьи, известно, что испанский пенсионер пользовался российским приложением для обмена сообщениями "ВКонтакте" и швейцарским сервисом зашифрованной электронной почты Protonmail, что может свидетельствовать о риске его бегства в Россию.

Также добавляется, что его онлайн-история показала, что читал российские государственные СМИ RT и Sputnik, а также испаноязычные вебсайты об оружии и химии.

Доказательства свидетельствуют о том, что Гонсалес действовал самостоятельно, заявил судья. Он, в частности, отметил, что действия подозреваемого свидетельствуют о его намерении нарушить общественное спокойствие и создать впечатление, что письма рассылали связанные с РФ люди, чтобы отомстить за поддержку Испанией и США Украины.

"Нет никаких признаков того, что находящееся под следствием лицо принадлежит к какой-либо террористической банде или организованной группе или сотрудничает с ней", - говорится в заявлении судьи.

Кроме этого, по словам судьи, среди предметов, найденных во время полицейского обыска в доме Гонсалеса, были разные цилиндрические стержни, которые могут соответствовать тому же типу цилиндров, в которых находились зажигательные поршни в самодельных взрывных устройствах.

Там также были винты и пружины и прецизионные сверла, похожие на те, которые использовались для изготовления взрывных устройств.

Для изготовления устройств Гонсалес использовал Amazon, где покупал некоторые материалы, в том числе нитрат калия, кабель с фитилем, выключатели, медные нити и лампы накаливания.

Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв , в результате которого пострадал комендант учреждения. Стало известно, что взрывчатка находилась в пакете, который предназначался послу Украины.

Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством 30 декабря получила испанская компания Instalaza, производящая оружие для Украины .

1 декабря взрывчатку в почтовом пакете отправили в посольство США в Мадриде.

23 января The New York Times писали, что к рассылке писем с бомбами официальным лицам в Испании причастна российская военная разведка, использовавшая ультраправые группировки.

Ранее 25 января был задержан 74-летний испанец, подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой , в частности к премьеру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде.