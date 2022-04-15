Почтовые операторы шести стран прекращают сотрудничество с Россией и Беларусью

Об этом сообщила Укрпочта.



"В поддержку Украины, украинцев и Укрпочты, которая еще в конце февраля прекратила сообщение с Россией и Беларусью из-за нападения России, почты мира также прекращают сотрудничество с этими странами", – сообщила Укрпочта.

Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии уже направили заявления во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в Россию и Белоруссию.



"К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась также Латвийская Почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в Россию и Белоруссию", - указала Укрпочта.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский отметил, что это результат работы украинских дипломатов, волонтеров и диаспоры, а также самой Укрпочты.

Напомним, Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".



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