Почтовые операторы шести стран прекращают сотрудничество с Россией и Беларусью
Почтовая блокада России объявляется в разных странах мира
Об этом сообщила Укрпочта.
"В поддержку Украины, украинцев и Укрпочты, которая еще в конце февраля прекратила сообщение с Россией и Беларусью из-за нападения России, почты мира также прекращают сотрудничество с этими странами", – сообщила Укрпочта.
Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии уже направили заявления во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в Россию и Белоруссию.
"К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась также Латвийская Почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в Россию и Белоруссию", - указала Укрпочта.
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский отметил, что это результат работы украинских дипломатов, волонтеров и диаспоры, а также самой Укрпочты.
- Напомним, Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
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