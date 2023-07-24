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Почтовая марка "Русский военный корабель, иди…!" получила "филателистический Оскар"

24 июля, 2023 понедельник
18:53
Общество

Легендарная украинская марка "Русский военный корабель, иди…!", которую Укрпочта презентовала 12 апреля 2022 года, завоевала главный приз международной филателистической художественной премии "Азиаго"

Об этом информирует Укрпочта.

Марка "Русский военный корабль, иди…!» получила гран-при на международной премии "Азиаго" в Италии.Организаторы называют ее "филателистический Оскар".

Укрпочта завоевала награду за неповторимую и новаторскую реакцию на российскую агрессию и оригинальную идею воплощения.

"Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди…!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться. Борис Грох", - пишет пресс-служба.

Международная премия "Азиаго", организованная Филателистическим кружком семи муниципалитетов и муниципальная администрация в этом году праздновала 53 года. В международное жюри конкурса входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники.

Среди 35 стран-участниц "филателистический Оскар 2023" за лучшую марку получила Укрпочта. Награду для Укрпочты забрал Генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.

  • Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.
  • В июне Укрпочта получила три награды ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях.
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