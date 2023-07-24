Об этом информирует Укрпочта.

Марка "Русский военный корабль, иди…!» получила гран-при на международной премии "Азиаго" в Италии.Организаторы называют ее "филателистический Оскар".

Укрпочта завоевала награду за неповторимую и новаторскую реакцию на российскую агрессию и оригинальную идею воплощения.

"Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди…!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться. Борис Грох", - пишет пресс-служба.

Международная премия "Азиаго", организованная Филателистическим кружком семи муниципалитетов и муниципальная администрация в этом году праздновала 53 года. В международное жюри конкурса входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники.

Среди 35 стран-участниц "филателистический Оскар 2023" за лучшую марку получила Укрпочта. Награду для Укрпочты забрал Генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.