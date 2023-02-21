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Почти за год полномасштабной войны РФ доверие украинцев к Зеленскому выросло с 36 до 90%

21 февраля, 2023 вторник
19:24
Общество

С 24 февраля 2022 года, за время полномасштабного вторжения России в Украину доверие граждан к президенту возросло с 36 до 90%, а к ВСУ – с 65 до 97%

Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг".

Комплексное сравнительное исследование "Как война изменила меня и страну. Итоги года" свидетельствует о том, как изменились взгляды, оценки и жизнь украинцев почти за год полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Украина переживает сложный период своего развития, переосмысливая свою роль в истории. В целом война способствовала повышению доверия граждан к государственным институтам. Доверие к Вооруженным силам Украины возросло с 65 до 97%, к Президенту – с 36 до 90%", – говорится в исследовании. .

В исследовании фиксируется значительный рост публичной самооценки. Большинство респондентов оценили положение Украины выше среднего – 4,6 балла из 7 максимальных, что в 1,5 раза выше показателя 2021 года. Главная эмоция, которую испытывают опрошенные, думая об Украине – гордость. Этот показатель вырос более чем вдвое – с 34% до 75%.

Две трети опрошенных оценили перспективы Украины на самом высоком уровне.

22% украинцев стали чаще использовать украинский язык.

"Произошел рост доверия к СМИ, однако основной особенностью военного времени является резкое изменение каналов коммуникаций и получения информации гражданами. И если доверие к национальным и местным медиа выросло, то частота потребления их новостного контента – наоборот, уменьшилась. Зато наблюдается значительный рост у групп и каналов в мессенджерах (с 11 до 41%), а также в YouTube (с 21 до 29%). Сохранили влияние социальные сети (35%)", – объяснили социологи.

Рекордные показатели за всю историю страны наблюдают по вопросам вступления Украины в Европейский союз – поддерживает 87% граждан и 86% – в НАТО.

Несмотря на позитивные изменения в обществе, оптимизм и абсолютную веру в победу, война продолжает наносить украинцам вред.

"За последние полгода количество потерявших родных возросло почти вдвое (с 9 до 17%), как и возросло число тех, чьи близкие получили ранения (с 8 до 13%). В то же время фиксируется рост тех, кто говорит об ухудшении состояния здоровье (с 25 до 33%), а также уменьшение количества тех, кто говорит о потерях доходов (с 38 до 31%)", – говорится в сообщении группы "Рейтинг".

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Президент Украины
военные силы Украины
Владимир Зеленский
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