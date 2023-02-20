Почти всю Украину накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 21 февраля от Натальи Диденко
Во вторник, 21 февраля, по всей территории Украины ожидаются дожди и мокрый снег. Также прогнозируется порывистый ветер, поэтому людям желательно находиться подальше от деревьев
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Завтра повсюду в Украине практически ожидаются дождь и мокрый снег. Дождя - больше, потому что будет преобладать высокая температура воздуха", - написала она.
Диденко отметила, что в течение дня столбики термометров будут колебаться от 3 до 9 градусов тепла, на юге и западе местами будет до +10+13 градусов.
Правда, на востоке Украины возможен и небольшой мороз ночью, отметила синоптик.
"Характерный синоптический признак завтрашнего дня - сильный ветер со штормовыми порывами, который уже сегодня неплохо так гуляет во многих областях. Порывы ветра будут достигать 15-20 и более метров в секунду", - написала она и подчеркнула, что гражданам следует быть осторожными, ведь мощный ветер может ломать деревья и нагибать билборды.
"В Киеве 21 февраля ожидается дождь, сильный ветер и +5 градусов. Утром и вечером, когда температура воздуха будет снижаться, возможен мокрый снег", - отметила Диденко.
Она подчеркнула, что погода будет не слишком приятной, но указывает на положительные изменения в сторону весны и солнца.
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