Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра повсюду в Украине практически ожидаются дождь и мокрый снег. Дождя - больше, потому что будет преобладать высокая температура воздуха", - написала она.

Диденко отметила, что в течение дня столбики термометров будут колебаться от 3 до 9 градусов тепла, на юге и западе местами будет до +10+13 градусов.

Правда, на востоке Украины возможен и небольшой мороз ночью, отметила синоптик.

"Характерный синоптический признак завтрашнего дня - сильный ветер со штормовыми порывами, который уже сегодня неплохо так гуляет во многих областях. Порывы ветра будут достигать 15-20 и более метров в секунду", - написала она и подчеркнула, что гражданам следует быть осторожными, ведь мощный ветер может ломать деревья и нагибать билборды.

"В Киеве 21 февраля ожидается дождь, сильный ветер и +5 градусов. Утром и вечером, когда температура воздуха будет снижаться, возможен мокрый снег", - отметила Диденко.

Она подчеркнула, что погода будет не слишком приятной, но указывает на положительные изменения в сторону весны и солнца.