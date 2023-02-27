Почти вся Одесса из-за аварийного отключения без света

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам сразу после отбоя воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что временно без света осталось почти все районы Одессы и Одесский район.