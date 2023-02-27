Почти вся Одесса из-за аварийного отключения без света
В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего почти вся Одесса временно осталась без света
Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.
"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам сразу после отбоя воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
Отмечается, что временно без света осталось почти все районы Одессы и Одесский район.
- Сообщалось, что на 25 февраля вторую неделю подряд в энергосистеме Украины нет дефицита мощности, ограничения на потребление не введены, однако есть обесточивание из-за обстрелов Днепропетровщины и Одесщины.
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