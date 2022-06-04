Почти вся 35-я армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентности российских командиров – ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

Российские командиры не обеспечили необходимым оборудованием воюющие в лесистой местности подразделения и не отремонтировали вовремя русскую тяжелую артиллерию. Также рашисты не имели эффективной связи с командными центрами и полагались на мессенджеры из-за нехватки зашифрованных телефонов. Именно отсутствие связи между российскими подразделениями и командованием позволило украинским войскам наносить удары по передовым позициям России. В боях отказались участвовать вагнеровцы, что помешало продвижению на Изюмской оси. 35-я общевойсковая армия была у Изюма фактически уничтожена.

Напомним, ВСУ на южном направлении уничтожили 19 рашистов, гаубицу "Мста-Б", 3 самоходных орудия "Гиацинт-С" и состав боеприпасов.

"Еще одной проблемой окупантов является ужасная медицинская помощь. Российские милитарные блоггеры критикуют минобороны России за то, что они не подготовили медицинское оборудование и полевые госпитали для раненых военнослужащих. Захватчики не снабжают фронтовые войска повязками высокого давления и другими средствами, необходимыми для своевременного лечения ранений конечностей. Просроченные и недостаточно укомплектованные российские аптечки не могут конкурировать с высококачественными поставками для ВСУ. Тем более, что у россиян нет поддержки волонтеров, в отличие от украинских защитников. Следовательно, российские медики из-за отсутствия медицинского оборудования проводят большое количество ампутаций конечностей", – говорится в сообщении.

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