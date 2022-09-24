Почти все освобожденные из плена РФ украинские военные имеют крайнюю степень анорексии, - глава патронатной службы "Азова"
Почти все 215 освобожденных из российского плена украинских военных контужены, имеют переломы, хронические болезни и крайнюю степень анорексии
Об этом сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, передает "Украинская правда" .
"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессиленные, контуженые, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", - подчеркнула она.
Елена Толкачева отметила, что всем военным оказывают медицинскую помощь, многие находятся на лечении и восстановлении. По ее словам, медики работают максимально слаженно, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины". Вскоре часть украинских военных отправят восстанавливаться за границей.
Государственные органы пытаются как можно скорее восстановить документы и карточки защитников, чтобы перечислить зарплату.
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