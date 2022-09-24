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Почти все освобожденные из плена РФ украинские военные имеют крайнюю степень анорексии, - глава патронатной службы "Азова"

24 сентября, 2022 суббота
17:56
война с Россией

Почти все 215 освобожденных из российского плена украинских военных контужены, имеют переломы, хронические болезни и крайнюю степень анорексии

Об этом сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, передает "Украинская правда" .

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессиленные, контуженые, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", - подчеркнула она.

Елена Толкачева отметила, что всем военным оказывают медицинскую помощь, многие находятся на лечении и восстановлении. По ее словам, медики работают максимально слаженно, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины". Вскоре часть украинских военных отправят восстанавливаться за границей.

Государственные органы пытаются как можно скорее восстановить документы и карточки защитников, чтобы перечислить зарплату.

  • 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.
  • Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.
  • 22 сентября двое военных с Тернопольщины – Михаил Дианов с позывным Борода и Катерина Полищук с псевдо Пташка, которых удалось освободить из российского плена, наконец-то встретились со своими родными.
  • СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленных.
  • 23 сентября журналистка Виолетта Киртока опубликовала фотографии защитника Мариуполя Михаила Дианова, освобожденного 21 сентября из плена. Мужчина получил ранение до плена, рука не срослась и в ней не хватает 4 см кости.
  • 24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров Азовстали, а договорились только про 5.
  • Защитница Мариуполя Катерина Полищук, псевдо Пташка, обнародовала первые фото после освобождения из российского плена.
  • Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.
  • Жена пленного Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.

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