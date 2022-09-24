Об этом сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, передает "Украинская правда" .

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессиленные, контуженые, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", - подчеркнула она.

Елена Толкачева отметила, что всем военным оказывают медицинскую помощь, многие находятся на лечении и восстановлении. По ее словам, медики работают максимально слаженно, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины". Вскоре часть украинских военных отправят восстанавливаться за границей.

Государственные органы пытаются как можно скорее восстановить документы и карточки защитников, чтобы перечислить зарплату.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.

Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.

22 сентября двое военных с Тернопольщины – Михаил Дианов с позывным Борода и Катерина Полищук с псевдо Пташка, которых удалось освободить из российского плена, наконец-то встретились со своими родными.

СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленных.

23 сентября журналистка Виолетта Киртока опубликовала фотографии защитника Мариуполя Михаила Дианова, освобожденного 21 сентября из плена. Мужчина получил ранение до плена, рука не срослась и в ней не хватает 4 см кости.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров Азовстали, а договорились только про 5.

Защитница Мариуполя Катерина Полищук, псевдо Пташка, обнародовала первые фото после освобождения из российского плена.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.

Жена пленного Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.

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