Почти все облэнерго штрафуют за нарушение сроков выполнения работ, когда люди сидят без света, - член Нацкомиссии
Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий заявила, что облэнерго часто проводят ремонты в конце года
Об этом она заявила в эфире Energo Live на Еспрессо.TV.
"У каждого облэнерго есть плановые ремонтные работы, какие-то текущие и плановые работы инвестиционные. К сожалению, часто складывается так, что облэнерго из-за тендерных процедур, из-за того, что они долго заключают договоры, все эти капитальные работы - реконструкцию подстанций, замену линии электропередач откладывают на конец года", - сказала Бабий.
По ее словам, основная часть капитальных ремонтов откладывается на конец года.
"То, что произошло в Киевской области 2-3 недели назад, там еще добавились погодные условия. Было обледенение некоторых линий электропередач и на ремонтные работы наложились аварийные работы. Поэтому в некоторых селах Киевщины отсутствовала электроэнергия", - заявила представитель регулятора.
Она добавила, что регулятор мониторит перерывы в электроснабжении.
"Следим за всеми облэнерго и по результатам каждого квартала предоставляем информацию о нарушении графика. В прошлом году почти все облэнерго за нарушение сроков выполнения работ, они были оштрафованы. Максимальный штраф за системные нарушения 1 млн 700 тыс. грн", - подытожила Бабий.
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