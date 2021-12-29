Почти все облэнерго штрафуют за нарушение сроков выполнения работ, когда люди сидят без света, - член Нацкомиссии

Об этом она заявила в эфире Energo Live на Еспрессо.TV.



"У каждого облэнерго есть плановые ремонтные работы, какие-то текущие и плановые работы инвестиционные. К сожалению, часто складывается так, что облэнерго из-за тендерных процедур, из-за того, что они долго заключают договоры, все эти капитальные работы - реконструкцию подстанций, замену линии электропередач откладывают на конец года", - сказала Бабий.



По ее словам, основная часть капитальных ремонтов откладывается на конец года.



"То, что произошло в Киевской области 2-3 недели назад, там еще добавились погодные условия. Было обледенение некоторых линий электропередач и на ремонтные работы наложились аварийные работы. Поэтому в некоторых селах Киевщины отсутствовала электроэнергия", - заявила представитель регулятора.



Она добавила, что регулятор мониторит перерывы в электроснабжении.



"Следим за всеми облэнерго и по результатам каждого квартала предоставляем информацию о нарушении графика. В прошлом году почти все облэнерго за нарушение сроков выполнения работ, они были оштрафованы. Максимальный штраф за системные нарушения 1 млн 700 тыс. грн", - подытожила Бабий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb