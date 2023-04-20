Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"С 11 ноября, когда освободили правобережье Днепра на Херсонщине и город Херсон, люди начали возвращаться. После 24 февраля 2022 года в городе было примерно 200 тысяч человек, а сейчас, по данным мобильных операторов, более 400 тысяч, при довоенной численности города - 460 тысяч... В регионе тоже почти все вернулись", - сказал Ким.

Отвечая на вопрос по ситуации на Кинбурнской косе, председатель ОВА подчеркнул, что ВСУ работают над ее освобождением от российских оккупантов.

"Много рассказать не могу, мы мониторим почти каждый день, в том числе и с помощью спутниковых снимков. Мы считаем так: о ситуации на Кинбурнской косе нужно спрашивать у жителей, которые сейчас не могут связываться каждый день и информировать. Непрямо можно сказать, судя по обстрелам Очакова: если обстрелов меньше, то ситуация лучше. Наши Вооруженные силы работают. Успехи тоже есть", - добавил Ким.