Почти все николаевцы, покинувшие город после 24 февраля 2022 года, вернулись домой
Почти все жители Николаева и населенных пунктов Николаевской области, уехавшие из региона после начала полномасштабного вторжения РФ, вернулись домой. Сейчас там находится более 400 тысяч человек
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
"С 11 ноября, когда освободили правобережье Днепра на Херсонщине и город Херсон, люди начали возвращаться. После 24 февраля 2022 года в городе было примерно 200 тысяч человек, а сейчас, по данным мобильных операторов, более 400 тысяч, при довоенной численности города - 460 тысяч... В регионе тоже почти все вернулись", - сказал Ким.
Отвечая на вопрос по ситуации на Кинбурнской косе, председатель ОВА подчеркнул, что ВСУ работают над ее освобождением от российских оккупантов.
"Много рассказать не могу, мы мониторим почти каждый день, в том числе и с помощью спутниковых снимков. Мы считаем так: о ситуации на Кинбурнской косе нужно спрашивать у жителей, которые сейчас не могут связываться каждый день и информировать. Непрямо можно сказать, судя по обстрелам Очакова: если обстрелов меньше, то ситуация лучше. Наши Вооруженные силы работают. Успехи тоже есть", - добавил Ким.
- Служба безопасности Украины собрала доказательства вины агента ФСБ, причастного к серии российских воздушных атак на Николаев. Благодаря ему оккупанты 26-30 июня совершили прицельные ракетные удары по десяти городским объектам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.53
Покупка 37.53Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.77
- Актуальное
- Важное