Почти все многоэтажки освобожденной Ахтырки не пригодны к проживанию, - мэр города
Проживание в многоэтажных домах города Ахтырка Сумской области в настоящее время невозможно
Об этом заявил мэр Павел Кузьменко в вышедшем сегодня интервью Укринформу 16 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV.
"У нас фактически почти все многоэтажки в городе, в общей сложности 120, не пригодны для проживания на данный момент. В процентах 25-30 есть повреждения от прямых обстрелов, там нет окон, дверей, балконов… А процентов 70-75 поражены холодом – из-за отсутствия теплоснабжения размерзались батареи, трубы подачи воды. Местные власти и коммунальные службы не могут самостоятельно проникать в квартиры, хозяева выехали, поэтому трудно провести точную оценку состояния систем тепло- и водоснабжения. После проверки всех десятков тысяч квартир уже можно будет что-то конкретнее говорить" , – сказал охтырский городской глава.
По его словам, возвращающимся в город и "требующим возобновить водоснабжение" сначала нужно всем подъездом "проверить состояние системы", чтобы не затопить соседей.
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"Почему это важно? Потому что люди возвращаются домой, требуют возобновить водоснабжение, коммунальные службы воду подают и начинаются подтопления с верхних этажей. Неоднократно обращались к жильцам, чтобы собирались всем подъездом, домом, сначала проверяли состояние систем, а потом уже восстанавливали подачу воды". К сожалению, люди нас не слышат.
Чтобы проверить квартиры без хозяев местным властям самостоятельно, нужно в каждом частном случае обращаться в суд, это физически пока невозможно, еще и учитывая, что суды переведены в другую область", - пояснил Павел Кузьменко.
Кроме того, в Ахтырке пострадало много частного сектора.
"По частным одноэтажным зданиям есть повреждения двух-трех десятков домов по каждому направлению выхода из города, а таких направлений – восемь", - отметил Кузьменко.
Инфраструктура - центральная подача газа, воды и отвод стоков, по его словам, "восстановлена не капитально, а аварийно".
"Это временно", - добавил Павел Кузьменко.
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