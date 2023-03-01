Почти все депутаты Верховной Рады получили 100% надбавку к окладу за январь 2023 г

Об этом говорится в ответе Верховной Рады на запрос одного из украинских СМИ.

Так, в среднем депутаты ВР в январе получили 48,8 тыс. гривен: сумма охватывает оклад, надбавку к нему и вариативные выплаты – за почетное звание, научную степень, средства за отпуск, больничную или служебную командировку.

Наибольшие выплаты получил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 78,9 тыс. грн и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко - 69,1 тыс. грн

А меньше всего выплатили депутату группы "Доверие" Валерию Лунченко - 4,9 тыс. грн.

Журналисты утверждали, что не получившие надбавку депутаты - преимущественно представители от запрещенной ОПЗЖ, которых избавили мандатов (Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач).

"Суммарно на все выплаты депутатам в январе 2023 года ушло 19,4 миллиона гривен - это почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, когда на это из бюджета потратили 10,3 миллиона гривен", - говорится в тексте СМИ.