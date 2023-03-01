Почти все депутаты Верховной Рады получили 100% надбавку к окладу за январь 2023 г
396 из 415 украинских депутатов Верховной Рады получили надбавку в 100% к должностному окладу за январь 2023 года, объяснили "интенсивностью труда"
Об этом говорится в ответе Верховной Рады на запрос одного из украинских СМИ.
Так, в среднем депутаты ВР в январе получили 48,8 тыс. гривен: сумма охватывает оклад, надбавку к нему и вариативные выплаты – за почетное звание, научную степень, средства за отпуск, больничную или служебную командировку.
Наибольшие выплаты получил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 78,9 тыс. грн и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко - 69,1 тыс. грн
А меньше всего выплатили депутату группы "Доверие" Валерию Лунченко - 4,9 тыс. грн.
Журналисты утверждали, что не получившие надбавку депутаты - преимущественно представители от запрещенной ОПЗЖ, которых избавили мандатов (Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач).
"Суммарно на все выплаты депутатам в январе 2023 года ушло 19,4 миллиона гривен - это почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, когда на это из бюджета потратили 10,3 миллиона гривен", - говорится в тексте СМИ.
- Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал , что сейчас все доходы бюджета идут на Вооруженные Силы: зарплаты педагогическим работникам в Украине повысят после завершения войны с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.29
Покупка 38.29Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное