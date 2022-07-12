Почти во всех областях Украины раздалась воздушная тревога. Взрывы слышны в Николаеве
Без тревожного оповещения только в Херсонской области
"Общественное" сообщает , что взрывы слышны в Николаеве.
"Над одним из районов Николаева дым после обстрелов", – отмечают журналисты.
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