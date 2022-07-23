Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Николаеве и Кропивницком

Об этом свидетельствует Карта тревог Украины.

"Общественное" сообщает, что взрывы прогремели в Николаеве. Звуки, похожие на взрывы, слышны в Кропивницком, над городом виден дым.

По непроверенным данным, также взрывы были в Кривом Роге.

Городской глава Сенкевич подтвердил, что около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы:

"Все преимущественно в одном районе города. Собираем информацию. Предварительно, без жертв".

Обстрел Кропивницкого подтвердил председатель ОВА Андрей Райкович:

"Друзья, утро тревожное! Не оставляйте укрытий! Вся информация впоследствии."

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