Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Николаеве и Кропивницком
По состоянию на 4:50 сирены звучат во всех областях Украины, кроме Херсонщины
Об этом свидетельствует Карта тревог Украины.
"Общественное" сообщает, что взрывы прогремели в Николаеве. Звуки, похожие на взрывы, слышны в Кропивницком, над городом виден дым.
По непроверенным данным, также взрывы были в Кривом Роге.
Городской глава Сенкевич подтвердил, что около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы:
"Все преимущественно в одном районе города. Собираем информацию. Предварительно, без жертв".
Обстрел Кропивницкого подтвердил председатель ОВА Андрей Райкович:
"Друзья, утро тревожное! Не оставляйте укрытий! Вся информация впоследствии."
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