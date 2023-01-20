Об этом немецкий министр сказал в интервью каналу ARD, цитирует Spiegel.

"Я почти уверен, что мы получим решение по этому поводу в течение следующих нескольких дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть", - сообщил глава минобороны Германии.

Также он отметил, что поставка в Украину танков немецкого производства не зависит от аналогичного шага США по отправке своих танков M1 Abrams.

"Я не знаю ничего о такой связи", - отметил он в ответ на вопрос, является ли поставка Украине американских основных боевых танков Abrams условием для возможной отправки немецких танков.

Писториус добавил, что вопрос по поставкам Германией танков без США обсуждал канцлер Олаф Шольц с президентом США Джо Байденом.

Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.

Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Сегодня, 17 января, страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, передающих Украине танки.

Сегодня, 19 января, министр обороны Литвы анонсировал передачу Украине "сотень" танков Leopard от нескольких стран.

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