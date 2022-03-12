Почти у миллиона украинцев нет электричества, а у четверти миллиона – газа, – Министерство энергетики

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Несмотря на значительный ущерб украинские энергетики прилагают максимум усилий для поддержания стабильной работы энергосистемы, аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, несмотря на риск для жизни", – говорится в сообщении.

В эти сутки в стране было восстановлено газоснабжение 2011 потребителям. Также проводятся работы по повышению надежности электроснабжения в Киеве. Но аварийно-восстанавливаемые работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений в электросетях.

Из-за повреждений оставались обесточенными более 960 тысяч потребителей. Сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Без газоснабжения остаются около 264 тысячи потребителей. Сложнее всего сейчас в Киевской, Запорожской, Донецкой областях.

Напомним, оккупанты РФ захватили восточные окрестности Мариуполя и осуществляют инженерное оборудование позиций на Черниговщине.

Также сообщалось, что по состоянию на 12 марта Чернигов продолжает оставаться без электричества, воды, газа и тепла из-за обстрела российских военных.