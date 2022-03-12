Почти у миллиона украинцев нет электричества, а у четверти миллиона – газа, – Министерство энергетики
По состоянию на 12 марта более 960 тысяч украинцев в результате боевых действий остаются без света, а без газоснабжения остались 260 тысяч граждан
Об этом сообщает Министерство энергетики.
"Несмотря на значительный ущерб украинские энергетики прилагают максимум усилий для поддержания стабильной работы энергосистемы, аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, несмотря на риск для жизни", – говорится в сообщении.
В эти сутки в стране было восстановлено газоснабжение 2011 потребителям. Также проводятся работы по повышению надежности электроснабжения в Киеве. Но аварийно-восстанавливаемые работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений в электросетях.
- Напомним, оккупанты РФ захватили восточные окрестности Мариуполя и осуществляют инженерное оборудование позиций на Черниговщине.
- Также сообщалось, что по состоянию на 12 марта Чернигов продолжает оставаться без электричества, воды, газа и тепла из-за обстрела российских военных.
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