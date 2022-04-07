Почти у 90% погибших - пулевое ранение в голову: в Буче обнаружили еще три братские могилы, - мэр
На территории города Буча за последние сутки обнаружили еще три братские могилы с убитыми местными жителями
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на интервью мэра Бучи Анатолия Федорука.
По его словам, по состоянию на 6 апреля в Буче обнаружили еще 320 убитых российскими оккупантами гражданских. С телами сейчас работают криминалисты.
По предварительным данным, количество обнаруженных трупов растет ежедневно.
"Обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где была возможность, когда не было обстрела, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах громады в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела", – рассказывает Федорук.
Кроме того, он отмечает, что большинство бучан погибло от пулевого ранения, а не от осколков.
"Почти 90 процентов – это пулевые поражения, а не осколочные", – утверждает мэр.
Стало также известно, что в Буче обнаружили три места массовых захоронений. В частности, это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали тела людей со связанными руками. Второе место - улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь "Променистий", где тоже нашли людей со связанными руками и пулевыми ранами.
- Напомним, что 6 апреля предстоятель ПЦУ Епифаний в Буче рядом с местным храмом провел панихиду по расстрелянным и замученным украинцам.
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