Почти у 90% погибших - пулевое ранение в голову: в Буче обнаружили еще три братские могилы, - мэр

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на интервью мэра Бучи Анатолия Федорука.



По его словам, по состоянию на 6 апреля в Буче обнаружили еще 320 убитых российскими оккупантами гражданских. С телами сейчас работают криминалисты.

По предварительным данным, количество обнаруженных трупов растет ежедневно.

"Обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где была возможность, когда не было обстрела, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах громады в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела", – рассказывает Федорук.



Кроме того, он отмечает, что большинство бучан погибло от пулевого ранения, а не от осколков.

"Почти 90 процентов – это пулевые поражения, а не осколочные", – утверждает мэр.

Стало также известно, что в Буче обнаружили три места массовых захоронений. В частности, это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали тела людей со связанными руками. Второе место - улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь "Променистий", где тоже нашли людей со связанными руками и пулевыми ранами.

Напомним, что 6 апреля предстоятель ПЦУ Епифаний в Буче рядом с местным храмом провел панихиду по расстрелянным и замученным украинцам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb