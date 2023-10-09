Почти треть людей, тяжело болевших COVID, имеют аномалии органов, - исследование

Об этом сообщает Science Alert .

У нас есть убедительные доказательства того, что длительное течение COVID может влиять на основные органы у людей, ранее госпитализированных с этой болезнью.

Исследование под названием C-More изучает долгосрочный ущерб, вызванный COVID. Последние результаты показывают, что почти треть людей, тяжело болевших COVID, имеют множественные аномалии органов на МРТ через пять месяцев после выписки из больницы.

Исследование охватило 259 человек, которые были госпитализированы из COVID-19, и 52 человек из контрольной группы, которые не заболели. Через пять месяцев после выписки из больницы почти треть пациентов с COVID-19 имели множественные аномалии в органах МРТ.

Исследование показало, что пациенты, длительно болевшие COVID-19, в 14 раз чаще имели патологии легких, в 3 раза чаще имели патологии головного мозга и вдвое чаще имели патологии почек. Степень аномалий МРТ была связана с тяжестью заболевания, возрастом и наличием других заболеваний.

Пациенты с длительным течением COVID-19, у которых были отклонения в более чем двух органах, в четыре раза чаще сообщали о "тяжелых" или "очень тяжелых" психических и физических нарушениях.

Это исследование подчеркивает потенциальные долгосрочные последствия COVID-19 на здоровье людей и важность вакцинации, особенно для лиц в группе риска. Оно является важным шагом в лучшем понимании долгосрочного влияния COVID-19 на здоровье органов. Врачи и медицинские службы должны обратить особое внимание на здоровье легких, мозга, почек и кровеносных сосудов во время лечения пациентов, которые выздоравливают от серьезных COVID-19 инфекций.