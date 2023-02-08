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Почти сутки враг не прекращает штурмовать Авдеевку, – начальник городского ВА

8 февраля, 2023 среда
09:31
война с Россией

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что за сутки враг совершил 21 обстрел Авдеевки и более 250 обстрелов по позициям ВСУ вокруг города

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Очень горячо в городе и вокруг Авдеевки. Почти сутки враг не прекращает попыток штурмовать город с севера и юга. Горячее в направлении поселков Водяное и Опытное, продолжаются штурмовые действия", - отметил Барабаш.

Начальник Авдеевской городской военной администрации также добавил, что враг бил всю ночь по позициям ВСУ, происходили стрелковые бои вокруг города.

"Ребята держатся, но это сложно. При поддержке артиллерии враг забрасывает живой силой в невероятных количествах линию столкновения. Вчера несколько раз залетала вражеская авиация. За сутки враг совершил 21 обстрел Авдеевки и более 250 по позициям вокруг города", - отметил Бараба.

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