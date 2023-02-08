Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Очень горячо в городе и вокруг Авдеевки. Почти сутки враг не прекращает попыток штурмовать город с севера и юга. Горячее в направлении поселков Водяное и Опытное, продолжаются штурмовые действия", - отметил Барабаш.

Начальник Авдеевской городской военной администрации также добавил, что враг бил всю ночь по позициям ВСУ, происходили стрелковые бои вокруг города.

"Ребята держатся, но это сложно. При поддержке артиллерии враг забрасывает живой силой в невероятных количествах линию столкновения. Вчера несколько раз залетала вражеская авиация. За сутки враг совершил 21 обстрел Авдеевки и более 250 по позициям вокруг города", - отметил Бараба.