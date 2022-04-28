Почти стометровую яхту Медведчука выставят на продажу: Куда пойдут деньги - Схемы
Яхту Виктора Медведчука "Royal Romance", которую арестовали в Хорватии, скорее всего, выставят на продажу
Об этом рассказал руководитель отдела коммуникации Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активами Павел Бульдович "Схемам" (Радио Свобода).
По его словам, яхту "Royal Romance", арестованную в Хорватии, скорее всего, выставят на продажу, а полученные средства будут направлены в украинский бюджет.
"Хорватские правоохранители наложили арест на выполнение санкций для того, чтобы никто не совершил с яхтой какие-либо действия. После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА по разработке дорожной карты управления этим объектом. В настоящее время прокуратура расследует дело Медведчука, тогда как АРМА обеспечивает наиболее эффективный способ управления арестованными активами по этому делу. В дальнейшем АРМА, вероятнее всего, обеспечит реализацию яхты на открытых торгах с обращением вырученных средств в пользу государства", - сказал Бульдович.
- Напомним, 16 марта в Хорватии была арестована 92-метровая яхта Медведчука.
- В марте 2021 года яхту Royal Romance пытались скрыть от санкций. Об этом сообщало агентство Следствие.Инфо.
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