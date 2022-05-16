Почти сто российских танкистов сдались в плен за первые 2 недели полномасштабной войны, – украинская разведка
До середины марта сдались в плен 96 российских танкистов, этому есть документальные подтверждения
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины по телеграммам.
"По состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1-й российской танковой армии составляли 409 человек. Украинские воины ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов и сдались в плен", – говорится в сообщении.
При этом разведка ссылается на полученные документальные подтверждения потерь 1-й танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта.
К тому же, полученные документы позволили ВСУ установить перечень подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, которые во время ведения боевых действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения.
Относительно потерь техники документы свидетельствуют, что за первые две недели войны украинские защитники уничтожили и захватили 308 единиц боевой техники из состава этой же танковой армии оккупантов.
- Напомним, разведка обнародовала имена и адреса 2,5 тыс. кадыровцев, ворвавшихся в Украину.
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