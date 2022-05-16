Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины по телеграммам.

"По состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1-й российской танковой армии составляли 409 человек. Украинские воины ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов и сдались в плен", – говорится в сообщении.

При этом разведка ссылается на полученные документальные подтверждения потерь 1-й танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта.



К тому же, полученные документы позволили ВСУ установить перечень подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, которые во время ведения боевых действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения.

Относительно потерь техники документы свидетельствуют, что за первые две недели войны украинские защитники уничтожили и захватили 308 единиц боевой техники из состава этой же танковой армии оккупантов.

Напомним, разведка обнародовала имена и адреса 2,5 тыс. кадыровцев, ворвавшихся в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb