Почти репетиция защитной речи в Гааге: глава МИД Латвии о выступлении Путина на Валдае
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявления президента РФ Путина о том, что виновник войны в Украине не Россия, а Запад
Об этом Ринкевичс написал в твиттере.
"Это почти как репетиция защитной речи в Международном трибунале в Гааге или Нюрнберге", - иронически прокомментировал он выступление Путина на Валдае.
Латвийский министр ретвитнул сообщение кремлевского агентства РИА Новости: "Путин: не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине".
- 27 октября Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. Свое выступление Путин начал с обвинений в адрес Запада, который якобы "все сваливает" на Кремль. Путин заявил , что Западу придется начать разговор об "общем будущем".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а в конечном итоге станет " последним императором , который привел к падению империи".
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