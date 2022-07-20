"Почти разрушен": оккупанты ограничили движение по Антоновскому мосту на Херсонщине
Проезд возможен только для легкового и пассажирского транспорта, грузовики и военная техника могут пересечь Днепр на 80 километров по дамбе Каховской ГЭС
Об этом сообщил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Для того чтобы ремонтно-восстановительные работы были завершены как можно быстрее, движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в телеграмм-канале администрации.
Он уточнил, что грузовой транспорт сможет переправляться через Днепр по плотине Каховской ГЭС. Она находится примерно в 80 км от Херсона.
Заместитель главы так называемой "военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов прокомментировал ТАСС менее оптимистично:
"Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может упасть".
Единственный в Херсоне мост через Днепр получил два удара ВСУ. После первого, во вторник, 19 июля, зафиксировано четыре попадания обломков, утром 20 июля – 11.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал , что на Антоновском мосту раздалось 4 взрыва, также стоит сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке.
"Вчера ВСУ уничтожили расположение врага, которое находилось возле Антоновского моста. Там были окопаны орки и российская техника. Именно туда вчера метко прилетело, но задело также и мост. Однако главной целью были россияне, которых уничтожили", - отметил Сергей Хлань.
- 19 июля эксперт Defense Express Валерий Рябых сообщил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.
- В тот же день политолог Владимир Молчанов предположил, что российские оккупанты окажутся в оперативном окружении , если уничтожить все мосты вблизи Херсона.
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