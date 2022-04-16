Почти пять млн человек выехали из Украины с начала полномасштабной войны, - ООН
С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали 4 796 245 человек. Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, обнародованные по состоянию на 15 апреля
Об этом пишет Brusselstimes.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), около 215 тыс. неукраинцев также уехали из страны. Это самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.
Более 2,7 миллионов украинских беженцев выехали в Польшу. Более 725 тыс. добрались до Румынии.
По данным УВКБ ООН, в феврале уехали почти 645 тысяч украинцев, а в марте – 3,4 миллиона. Более 760 тысяч выехали с начала апреля.
Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, часть из них внутриместно в стране.
Международная организация по миграции в Украине насчитывает 7,1 миллионов внутренне перемещенных лиц. До вторжения России, на подконтрольных Киеву территориях Украины насчитывалось 37 миллионов человек.
- Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине 1,8 млн человек зарегистрировались для временной защиты в ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное