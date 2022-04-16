Почти пять млн человек выехали из Украины с начала полномасштабной войны, - ООН

Об этом пишет Brusselstimes.



По данным Международной организации по миграции (МОМ), около 215 тыс. неукраинцев также уехали из страны. Это самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.



Более 2,7 миллионов украинских беженцев выехали в Польшу. Более 725 тыс. добрались до Румынии.



По данным УВКБ ООН, в феврале уехали почти 645 тысяч украинцев, а в марте – 3,4 миллиона. Более 760 тысяч выехали с начала апреля.



Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, часть из них внутриместно в стране.



Международная организация по миграции в Украине насчитывает 7,1 миллионов внутренне перемещенных лиц. До вторжения России, на подконтрольных Киеву территориях Украины насчитывалось 37 миллионов человек.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине 1,8 млн человек зарегистрировались для временной защиты в ЕС.